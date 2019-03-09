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دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية

السبت 09/مارس/2019 - 11:15 م
دقيقة حداد احياءا
دقيقة حداد احياءا ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن
محمد الطحاوي
استهل حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور "محمد سليم " اجتماعه اليوم والذي عقد بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية وذلك علي هامش احتفالات الجمهورية بإحياء يوم الشهيد.

أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب علي ان الجمعيات الأهلية تلعب دورًا بارزًا فى خدمة المجتمع ولديها القدرة على التواصل مع جميع فئات الشعب ويقع علي عاتقهم دورا وطنيا اصيل فى توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية المرتقبة من خلال مشاركة الحزب في عقد ندوات تثقيفية فى النجوع والقرى لكى يكون لدي المواطن الدراية الكاملة بمواد التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب، والتصدى للشائعات المغرضة التى يبثها أفراد الشر وجماعة الإخوان بين أبناء الوطن.

من جانبه فقد أكد "حشاد عبدالله حشاد" أمين مساعد التنظيم علي ان العمل العام والسياسي وجهان لعملة واحدة الغرض منه تقديم الخدمات للمواطنين ويجب ان تشهد الفترة القادمة تعاون مشترك بين المؤسسات الوطنية المخلصة لأنها لحظة فارقة في عمر الوطن نظراً لما يحاك من مخاطر ومخططات ضد الدولة المصرية عن طريق بث سموم الفكر المضاد بإعلام ممول ومأجور مما يستوجب تضافر رجال العمل العام والسياسي والوقوف يدا واحدة من اجل مصرنا الحبيبة.
دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية
دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية
دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية
دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية

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