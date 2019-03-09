دقيقة حدادًا إحياء ليوم الشهيد في اجتماع مستقبل وطن بالجمعيات الأهلية بالشرقية

استهل حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور "محمد سليم " اجتماعه اليوم والذي عقد بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية وذلك علي هامش احتفالات الجمهورية بإحياء يوم الشهيد.





أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب علي ان الجمعيات الأهلية تلعب دورًا بارزًا فى خدمة المجتمع ولديها القدرة على التواصل مع جميع فئات الشعب ويقع علي عاتقهم دورا وطنيا اصيل فى توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية المرتقبة من خلال مشاركة الحزب في عقد ندوات تثقيفية فى النجوع والقرى لكى يكون لدي المواطن الدراية الكاملة بمواد التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب، والتصدى للشائعات المغرضة التى يبثها أفراد الشر وجماعة الإخوان بين أبناء الوطن.



