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حوادث

ضبط مخزن لزجاجات الخمور للاتجار بالمنيا الجديدة..صور

السبت 09/مارس/2019 - 11:04 م
صدى البلد
ايمن رياض
تمكن ضباط مباحث التموين بالمنيا من ضبط مخزن للخمور للاتجار بها وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا اخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط ميجر . ح . ا ٤٩ سنه مقيم باحدى قرى مركز المنيا محاسب بمديرية الزراعة لحيازته مئات من زجاجات الخمور داخل مخزن بمدينة المنيا الجديدة بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ضبط مخزن لزجاجات الخمور للاتجار بالمنيا الجديدة..صور
ضبط مخزن لزجاجات الخمور للاتجار بالمنيا الجديدة..صور
ضبط مخزن لزجاجات الخمور للاتجار بالمنيا الجديدة..صور

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