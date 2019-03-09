والدة شهيد تروي بطولات ابنها.. وتؤكد: أنا أم البطل.. فيديو

وجهت والدة الشهيد البطل كريم فؤاد، التحية إلى روح كل شهيد ضحى بروحه من أجل مصر وأمنها واستقرارها، قائلة:" البلد دي بتقدم كل يوم شهيد، ولا نخشى تقديم أبنائنا فداء لمصر مهما كانت المخاطر التي تواجههم وانا فخورة انى ام البطل".



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أبطالنا يؤمنون بعقيدة غير قائمة على التراجع، وأفتخر أنني والدة الشهيد البطل، وابني ألتحق بكلية الشرطة عام 2006 وكان من أوائل الدفعة، والتحق بقسم شرطة مطاي بمحافظة المنيا وكان يفضل العمل عن الراحات".



وتابعت:" في يوم فض اعتصام رابعة، أبني دافع عن قسم مطاي من محاولات اقتحامه، وأقسم أنه سيدافع عن القسم على الرغم من نفاذ الذخيرة في القسم، وأصيب لكنه ظل واقف على قدميه صامدا للدفاع عن القسم".



وأكملت:" ابني كان بيقول ان الشهداء هم أبطال مصر، وكان يتمنى الشهادة من الله سبحانه وتعالى، وكان يردد " العمر واحد والرب واحد" ولا يخشى الإرهابيين، وواقعة استشهاده حمت الكثير من التمركزات الأمنية من عمليات إرهابية".

