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والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل

السبت 09/مارس/2019 - 11:14 م
والد الشهيد رامى
والد الشهيد رامى حسانين : ابنى عاش راجل ومات راجل
جمالات الدمنهورى
ابنى عاش راجل ومات بطل بهذه العبارة بدأ  الحاج محمد حسانين والد الشهيد رامى قائد الكتيبة 103 صاعقة حديثة مع "صدى البلد" ، وقال إنه لن ينسى وزير الدفاع وهو يعزيه في جنازة الشهيد عبر هاتف المحمول ويقول له "ابنك عاش راجل ومات بطل" قائلا "علشان كدا انا فى يوم الشهيد بطلب من زملاء رامى فى الصاعقة ألا يخشوا أحد ويعيشوا رجالة ويموتوا رجالة وهم يدافعون عن وطنهم من الإرهاب الأسود الغاشم ويخدوا بالثأر لرامي ولكل الشهداء وربنا معاهم".

وأضاف والد الشهيد رامى أنه لم يجد فى حياته أى شخص محبوب فى الدنيا والآخرة  مثل نجله قائلا حب الناس لابني الشهيد جعلني مذهولا خاصة كل ما يدخل مكان حكومى أخلص مصلحة للأسرة أجد المواطنين والموظفين يسألوني إنت والد الشهيد رامى حسانين واسمع منهم العديد من الروايات عن رجولة ابنى ومواقفه مع أهالى مركز ومدينة ايتاى البارود الذين لهم أبناء مجندين فى الجيش وغيرهم.

وأعرب الحاج محمد حسانين والد الشهيد رامي عن سعادته عندما يتقابل مع اى أحد من الأهالى يجده محافظ بصورة للشهيد رامى على الموبايل الخاص به مشيدا بقرار رئيس الوزراء بإطلاق اسم الشهيد على المعهد الثانوى الأزهري بمدينة إيتاى البارود مسقط رأس الشهيد.

يذكر أن الشهيد رامى محمد حسانين 40 سنة قائد الكتيبة 103 صاعقة ابن مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة  استشهد يوم 29 أكتوبر 2016 إثر تفجير عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية أثناء مرور سيارة مدرعة كان يستقلها ومعه 4 مجندين آخرين، ما أدى إلى استشهاده ومجند وإصابة 3 آخرين.
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل
والد الشهيد رامي حسانين: ابني عاش راجل ومات بطل

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