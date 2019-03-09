نجم الدراويش: أغلقنا صفحة أفريقيا.. وهذه هديتنا لمصالحة الجماهير

أعرب إبراهيم عبد الخالق، لاعب فريق الاسماعيلي، عن حزنه بسبب خروج الدراويش من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق تعهد على تعويض جماهير الفريق خلال بطولة الدوري.



وقال إبراهيم عبد الخالق في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أغلقنا صفحة افريقيا بكل ما فيها من حلو ومر، ونشعر بالحزن من أجل النادي والجمهور بسبب الخروج من البطولة".



وأضاف لاعب فريق الإسماعيلي قائلا: "كل تركيزنا منصب على بطولة الدوري الآن وسنعمل على تعويض جمهورنا خلال البطولة المحلية، فطموحنا أن نتواجد في المكان الطبيعي للدراويش وهو المربع الذهبي وقادرون على تحقيق ذلك".



وأكمل: "لعبنا حتى الآن 20 مباراة فقط ولدينا 5 مباريات مؤجلة حتى نتساوى مع جميع فرق الدوري وكل مبارياتنا القادمة صعبة، وسنقاتل على تحقيق الفوز في الفترة القادمة بداية من لقاء سموحة".



واختتم: "لقاء سموحة سيكون غاية في الصعوبة لأنه سيكون أول لقاء لحسام حسن مع الفريق كما أننا نفتقد عددا كبيرا من اللاعبين مثل محمود متولي وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي، لكن الفوز هدفنا بإذن الله".