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برلمان

برلمانية تطالب بأخذ موقف قانوني تجاه منتحلي صفة الصيدلي

الأحد 10/مارس/2019 - 12:20 ص
النائبة إليزابيث
النائبة إليزابيث شاكر
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وجود مساعدين للأطباء بالصيدليات ليس فيه مشكلة، ومعمول به في معظم دول العالم، مستدركة: لكن المشكلة أنه في مصر تحول الأمر بمثابة طبيب وليس مجرد مساعد.

وأضافت "شاكر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة المنتشرة في مصر أحدث كارثة، نظرًا لما يقوم به هؤلاء المساعدين من توصيف للعلاج وصرف علاج بشكل خاطئ في كثير من الأحيان، مشيرةً غلى أنه من المفترض ليس من حقه في الأساس أن يوصف العلاج للمريض، فكيف لمساعده؟ّ!.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بإحكام الرقابة على الصيدليات، وعدم السماح لأحد بالعمل في الصيدلية، إلا بوجود الطبيب.

وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.

وقالت النائبة،إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.

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