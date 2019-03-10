دفاع البرلمان: فصل العاملين المروجين للشائعات على السوشيال ميديا

أيد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فايقة فهيم، والذي ينص على فصل مروجي الشائعات من عملهم، إذا ما تعلق الأمر بالشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



فيما تحفظ "الكدواني"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على تطبيق نفس الأحكام على الشائعات المنتشرة بشكل غير مباشر، حيث من الصعوبة تحديد صاحبها.



وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمر يحتاج إلى مراجعة تشريعية، خشية وجود عوار دستوري به.



وقالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.



