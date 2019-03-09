والدة شهيد مسجد الروضة: متخيلتش أني أدفن ابني بإيدي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لوالدة أحد شهداء مسجد الروضة في ذكرى يوم الشهيد، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "ON E".



وأكدت صباح عبد الستار محمد، والدة الشهيد أمير مجدى رزق شهيد هجوم مسجد الروضة، أنها لم تتوقع يوما أنها ستدفن ابنها.



وأشارت والدة الشهيد، إلي أنها شعرت بوفاة أبنها بعد خروجه من المنزل بدقائق لتدأيه صلاة الجمعة، حيث شعرت بانقباض في قلبها، لافتة إلي أن الشهيد اخذته لهفة شديدة للذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الجمعة، حيث أنه ذهب بسرعة دون اننظار أخيه.