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برلمان

برلمانية: فصل مروجي الشائعات من العمل به عوار دستوري

الأحد 10/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون لفصل مروجي الشائعات عن العمل، قائلًا،: "هذا أمر في عوار دستوري، ولا يمكن أن يطبق إلا في حال كان الأر يتعلق بالشائعات التي تتعلق بمجال عمله، فضلا عن وجود تضارب في العقوبة إذا ما كان مروجها ليس موظف عام".

وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي وافق عليه البرلمان من قبل، خاصة، نص على معاقبة مروجي الشائعات، وبه تقارب كبير مشروع القانون الذي تقدمته به النائبة فايقة فهيم، لذا يجب أن يكون هناك دراسة لمشروع القانون من ناحية مدى توافقه مع المشروعات الحالية.

واختتم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بالتأكيد على ضرورة مواجهة الشائعات بكافة الطرق القانونية، وذلك حفظًا للسلم العام.

وقالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي،: إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

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