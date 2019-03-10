برلمانية: من الصعوبة تحديد أركان الإشاعات اليومية

تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على فصل مروجي الشائعات من العمل، معللة ذلك بصعوبة تصنيف الإشاعات وتحديد أركانها.



وقالت "الهواري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن هناك صعوبة في تحديد الجاني الحقيقي الذي بث الشائعة، إذا ما افترضنا الوصول لتحديدها، كما أن حجم العقاب، يرتبط بالآثار المترتبة عليه، وهناك شائعات قد لا نشعر بأثر لها.



ولفتت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن اللجنة سوف تبحث مشروع القانون، ومدى دستوريته، وإمكانية تطبيقه، فور وصوله اللجنة.



وقالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي،: إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.