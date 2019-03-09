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رياضة

التعادل الإيجابى يحسم مباراة بوردو وموناكو في الدوري الفرنسي

السبت 09/مارس/2019 - 11:07 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة موناكو وبوردو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

تقدم الكولومبي رادميل فالكو لصالح فريقه موناكو في الدقيقة 48 ، وتعادل جيمي برايند لفريقه بوردو في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 89 ألغي الحكم هدفًا لصالح موناكو سجله لاعبه فينسوس ، وذلك بعد الرجوع لخاصية الفار بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي موناكو للنقطة 27 في المركز السابع عشر، ورصيد نادي بوردو للنقطة 33 في المركز الثالث عشر.

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