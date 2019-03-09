التعادل الإيجابى يحسم مباراة بوردو وموناكو في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة موناكو وبوردو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

تقدم الكولومبي رادميل فالكو لصالح فريقه موناكو في الدقيقة 48 ، وتعادل جيمي برايند لفريقه بوردو في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 89 ألغي الحكم هدفًا لصالح موناكو سجله لاعبه فينسوس ، وذلك بعد الرجوع لخاصية الفار بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



