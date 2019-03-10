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برلمان

صحة البرلمان: قانون الصيدلة سيحد من منتحلي صفة الأطباء

الأحد 10/مارس/2019 - 02:01 ص
النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائب إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أن الصيدليات أصبحت تواجه فوضى كبيرة، سواء فيما يتعلق بالعاملين بها، من غير خريجي كليات الصيدلة، أو من صرف أدوية دون وصفة طبية وبناءً على وصف الصيدلي، فضلًا عن خروج ظاهرة "ديلفيري الأدوية".

وقالت "عبد الحليم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن قانون الصيدلة الذي خطت اللجنة فيه شوطًا كبيرًا إلى الآن، سوف يحظر هذه الأفعال، التي تضع حياة المواطنين موضع خطر دائمًا.

وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال القانون الجديد، على وقف هذه الفوضى المنتشرة في الصيدليات.

وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.

وقالت النائبة، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.

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