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صحة البرلمان تحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:01 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن معظم الإعلانات علي الإنترنت لا تحصل علي تصريح من وزارة الصحة.

وأضاف "مرشد "، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المعلنين عبر الإنترنت يستخدمون الأدوية دون وجود تصريح من لجنة الصحة، معقبا أن الإعلانات موجودة في كل العالم وتتسبب في مشكلة كبيرة لعدم وجود قانون يعاقب المعلنين ومن الصعب الرقابة علي إعلانات الإنترنت.

وأشار إلي أن هناك دورا كبيرا من وزارة الصحة في قضية التوعية تجاه المواطنين، مؤكدا أن الدواء أو ما يلامس الإنسان بشكل عام غير مقبول شراؤه عن طريق الإنترنت، وأحيانا يتسبب في الوفاة، موضحا أن منتجات التخسيس وزيادة الوزن والصلع ليس لها اي أساس من الصحة.

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