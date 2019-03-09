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الطيار المجنون: مجلس النواب الحالي الأعظم في تاريخ مصر

السبت 09/مارس/2019 - 11:09 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء أحمد المنصوري، المعروف إعلاميا بـ"الطيار المجنون"، إن مجلس النواب الحالي أعظم برلمان جاء لمصر، وقدم عددًا من التشريعات حققت فوائد للشعب المصري بكافة طوائفه.

وأضاف "المنصوري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "إنفراد" مع سعيد حساسين، اليوم، أن مناهج التعليم في مصر أصبحت تهتم بجهود القوات المسلحة وأفرادها والإنجازات التي تحققت على يد الأبطال.

وأشار إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل لتعريف المواطنين بجهود وإنجازات شهداء الجيش المصري وبخاصة الراحل عبد المنعم رياض.

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