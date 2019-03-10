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برلمان

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

الأحد 10/مارس/2019 - 05:03 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نائب ذوي القدرات الخاصة، بالبرلمان، عن تقدمه باستجواب لوزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي، بسبب معاناة المركز النموذجي للمكفوفيين من مشاكل مالية وإدارية.

وقال "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد""،: إن المركز فقد 36 مليون جنيه من ودائعه في البنوك، وسبق وتقدم بطلب إحاطة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأمر، إلا أن الطلب حفظ المجلس.

واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة التحقيق في الأمر وبحث أسباب الأزمة المالية والإدارية بالمركز.

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