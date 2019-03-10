المتحف الإسلامي يعرض مقتنيات محاربات السرطان بكلية البنات غدا.. صور

قرر متحف الفن الإسلامي إقامة معرض للسيدات محاربات مرض السرطان، وذلك برعاية وإشراف إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف وبالتعاون مع إدارة كلية البنات بجامعة عين شمس.



سيتم افتتاح المعرض غدا الاثنين بمقر كلية البنات مصر الجديدة 12 ظهرا، ويأتي هذا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وانطلاقا من دور متحف الفن الإسلامي كمؤسسة تعليمية فنية مجتمعية،وسيتم عرض منتجات المحاربات اليدوية.



وهي منتجات فنية تراثية تتوافق ومقتنيات المتحف والتي تم إنتاجها من خلال الورش المقامة بالقسم التعليمي بالمتحف أثناء تلقيهم العلاج بهدف تحويل طاقتهم السلبية إلى طاقة إيجابية من خلال الفن.

