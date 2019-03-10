مطور: شريحة متوسطي الدخل تعاني من نقص الشقق المناسبة وارتفاع الأسعار

أكد عماد عيسي، مطور عقارى، أن ما يتردد عن وجود منافسة من الدولة للقطاع الخاص فى المشروعات السكنية مرتبط بتنفيذ الدولة لمشروعات سكنية متعددة تخاطب شريحة الدخل المتوسط، لكن السوق المصرى واسع ويتحمل المنافسة.



وأضاف عيسي فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن أغلب شركات التطوير العقارى تقدم منتج فاخر يخاطب الشرائح العليا، لكن المطور الذى يتوجه للاستثمار فى الإسكان المتوسط يجد فرص أكبر بالرغم من وجود منتجات عقارية متعددة من الدولة، لأن مساحة السوق المتاحة لشريحة متوسطى الدخل الأكثر طلبا على العقار كبيرة وتتحمل إنتاج عدة آلاف من الوحدات سنويا، وبرغم وجود الدولة والعديد من الشركات إلا أن هذه الشريحة لا تزال تعانى من نقص المعروض، بخلاف ارتفاع الأسعار.



وأوضح أن هناك عدة مبادرة تستهدف هذه الشريحة وتتضمن تنفيذ الوحدات وبيعها بسعر التكلفة فقط بهامش ربح محدود لا يتعدى 10%، ونسعى لتطبيقها على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة.