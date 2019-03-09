باحث في الشأن التركي: أردوغان مصاب بجنون العظمة .. فيديو

قال بشير عبد الفتاح، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تركيا في وضع لا تحسد عليه الآن بسبب تدخلات أردوغان المصاب بجنون العظمة في شؤون دول المنطقة.



وأضاف "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، أن أردوغان يتصور نفسه قائدًا للدول الإسلامية ويفكر في استعادة الاحتلال العثماني للمنطقة.



وأشار إلى أن "المرأة التركية تُعاني من القمع ووضعها متدني للغاية وعندما حاولت التعبير عن ذلك قمعها النظام التركي، كأنها رسالة من أردوغان أنه غير مسموح للسيدات التعبير عن رأيهن حتى لو كانت مظلومة".



وأوضح "عبدالفتاح" أن تركيا تشهد تمييزًا ضد المرأة، وعدد المعتقلات من النساء تجاوز الآلاف، والدولة لا تتحرك للتعاطي من قضايا المرأة كالتحرش الجنسي مثلا.



ولفت إلى أن تركيا تعاني من وضع اقتصادي صعب للغاية وانهيار في العملة، متابعا: "منذ 2013 تركيا تعاني من أفكار وسياسيات أردوغان وعادت العقوبات الأميركية والأزمات مع الاتحاد الأوروبي".

