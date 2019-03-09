تامر حسنى يوشك على الانتهاء من تصوير كل سنة وإنت طيب

يواصل تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة.



ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام وآخرون، إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى.



اقترب حسني من حاجز الـ 23 مليون مشاهدة من حيث المشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، والذي طرحه يوم 16 فبراير، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".