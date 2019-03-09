ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر حسنى يوشك على الانتهاء من تصوير كل سنة وإنت طيب

السبت 09/مارس/2019 - 11:19 م
صدى البلد
محمد نبيل
يواصل تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام وآخرون، إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى.

اقترب حسني من حاجز الـ 23 مليون مشاهدة من حيث المشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، والذي طرحه يوم 16 فبراير، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ترشيحاتنا

ريهام حجاج تكشف حقيقة طلاقها من محمد حلاوة

لعنة الفراعنة.. ملثمون يقتلون طبيبا ومدرسا لسرقة 400 ألف جنيه فى تجارة الآثار

المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر

إضرام النيران في أقدم متاحف الجزائر وسرقة عدد من مقتنياته.. فيديو وصور

شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي

نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

الأهلي يخسر من فيتا كلوب ويتصدر مجموعته بفارق الأهداف

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الدوار الزراعي

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة معتز مطر وأيمن نور.. فيديو
والدة شهيد تروي بطولات ابنها.. وتؤكد: أنا أم البطل.. فيديو
أم الشهيد محمد غنيم: الرئيس وقف جنبنا والقوات المسلحة لا تنسى أبناءها
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
ثابت مكاني.. هدية مصر الثورة لـ الشهداء في يوم الشهيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟