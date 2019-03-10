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برلمان

برلمانية تطالب بلجنة محايدة لبحث أزمة إقالة مدير معهد القلب

الأحد 10/مارس/2019 - 06:02 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
عبد الرحمن سرحان
طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بإنشاء لجنة محايدة، للتحقيق في أزمة إقالة مدير معهد القلب، الدكتور جمال شعبان.

واستنكرت "عبد الحليم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ما أسمته بالإقالة التعسفية، التي لاتستند على أسباب منطقية.

وقالت، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إن الأمر لا يتعلق فقط بالدكتور جمال شعبان، وإنما بأي موظف يتم فصله، إذ ىلا يجب إقالة أي موظف دون التحقيق معه.

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