بشير الديك: أتمنى تقديم شخصية الشهيد عبدالمنعم رياض على الشاشة

أكد المؤلف بشير الديك ان السينما والدراما مقصرة فى حق الشهيد بسبب عدم وجود التمثيل الجيد الذى يمكن من خلاله تقديم عمل يعبر عن الشهيد بشكل حقيقى وكما يستحق.





وقال "الديك" فى تصريح لـ "صدى البلد": اليوم نحتفل بالشهيد وله كل الحق كونه ضحى بحياته من اجل الوطن ومن حقه علينا أن نعبر عنه ونجسد بطولاته على الشاشة حتى تظل محفورة فى التاريخ.



