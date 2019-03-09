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فن

بشير الديك: أتمنى تقديم شخصية الشهيد عبدالمنعم رياض على الشاشة

السبت 09/مارس/2019 - 11:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكد المؤلف بشير الديك ان السينما والدراما مقصرة فى حق الشهيد بسبب عدم وجود التمثيل الجيد الذى يمكن من خلاله تقديم عمل يعبر عن الشهيد بشكل حقيقى وكما يستحق. 

وقال "الديك" فى تصريح لـ "صدى البلد": اليوم نحتفل بالشهيد وله كل الحق كونه ضحى بحياته من اجل الوطن ومن حقه علينا أن نعبر عنه ونجسد بطولاته على الشاشة حتى تظل محفورة فى التاريخ. 

وأشار "الديك" إلى أنه قدم من قبل فى فيلم "سواق الأتوبيس" على أحد الشهداء ولكن بشكل عابر ومازلت أتمنى تقديم عمل فنى عن الشهيد عبد المنعم رياض كونه من الشهداء الذين يستحقون تجسيد حياتهم على الشاشة.

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