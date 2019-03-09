ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة مصريين في حريق داخل شقة بالمدينة المنورة

السبت 09/مارس/2019 - 11:22 م
أرشيفية
أرشيفية
قسم الخارجي
أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إصابة مواطنين مصريين فى العقد الثالث، إثر نشوب حريق بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي للمدينة المنورة، "تبلغنا عند الساعة ٢٠:٢٥ من مساء هذا اليوم السبت، الموافق ١٤٤٠/٧/٢ عن حادث بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة"، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثالث، ما أدى إلى تضرر جدار أحد الغرف وسقوطه على إحدى المركبات بالخارج وتضررها.

وأشار إلى وقوع إصابتين لمقيمين اثنين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث تم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا السيطرة على الحادث، فيما يجرى استكمال ما يلزم من إجراءات بالموقع .

ترشيحاتنا

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي

إضرام النيران في أقدم متاحف الجزائر وسرقة عدد من مقتنياته.. فيديو وصور

والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو

رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

بث مباشر..مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا

وصول سفينة حربية تركية إلى قاعدة عسكرية سودانية

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة معتز مطر وأيمن نور.. فيديو
والدة شهيد تروي بطولات ابنها.. وتؤكد: أنا أم البطل.. فيديو
أم الشهيد محمد غنيم: الرئيس وقف جنبنا والقوات المسلحة لا تنسى أبناءها
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
ثابت مكاني.. هدية مصر الثورة لـ الشهداء في يوم الشهيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟