بعد مرور 55 عاما.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الفيتنامية

تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام الشمالية (قبل توحيدها مع فيتنام الجنوبية عام 1975)، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين الدولتين في الأول من سبتمبر عام 1963.



وافتتحت فيتنام الشمالية في القاهرة مكتبًا لتمثيل المصالح التجارية عام 1958، أتبعته بفتح سفارة عام 1963، أما السفارة المصرية في فيتنام فتم افتتاحها عام 1964.



كما وقعت الدولتان العديد من اتفاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، حيث تُعد مصر خامس أكبر شريك تجاري أفريقي لفيتنام، وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي 350 مليون دولار.



وحرصت مصر على تطوير تعليم اللغة العربية فى فيتنام، حيث بدأت جهودها منذ قيامها بتأسيس قسم اللغة العربية بجامعة هانوى الوطنية للغات عام 1996، بالإضافة إلى حرص مصر طوال هذه الفترة على إيفاد مبعوث من جامعة الأزهر لتدريس اللغة العربية للطلاب الفيتناميين علاوة على تقديم وزارة التعليم العالى المصرية 12 منحة سنوية للطلبة الفيتناميين لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة، وذلك للإسهام في إعداد الكوادر اللازمة لتدريس اللغة العربية بالجامعات الفيتنامية.



وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي فيتنام كأول رئيس مصري يزور فيتنام، تلبية لدعوة وجهها له نظيره الفيتنامي تران داي كوانج، حيث وقعا تسع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية.



وتعد الإطارات والأجهزة الكهربائية والألياف الصناعية والأسماك أبرز الواردات المصرية من فيتنام، بينما تصدر لها الجلود المدبوغة وقطع الغيار والعسل ومنتجات الألبان.



كما شهدت العلاقات المصرية الفيتنامية عدد من الزيارات بين رؤساء ومسئولي البلدين منذ عدة سنوات حيث تمثلت تلك الزيارات في :



في يوليو 2009، قام رئيس الجمهورية الفيتنامي بزيارة إلى مصر والتقى بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك على هامش قمة عدم الانحياز، وتُعد هذه الأولي من نوعها على مستوى تاريخ العلاقات بين البلدين.



- في يناير 2010، قام وزير الاستثمار المصري بزيارة إلى فيتنام والتى شهدت عقد منتدى رجال الأعمال المصرى الفيتنامى وتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة للتعاون فى مجال الاستثمار.



- في نوفمبر 2015، قام وزير الدولة الفيتنامي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام بزيارة لمصر، التقى خلالها بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلال الزيارة مناقشة عددًا من الملفات الهامة بين البلدين .



- في أبريل 2015، جمع لقاءان رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بكل من الرئيس الفيتنامي، خلال مشاركتهما في قمة آسيا إفريقيا، التي عقدت في أندونيسيا في أبريل 2015، ونائبة رئيس الجمهورية الفيتنامي، نوين دوان، على هامش القمة الفرانكفونية الخامسة عشر، التي استضافتها العاصمة السنغالية داكار في نوفمبر من العام 2015، وهو ما يعكس حرص الدولتين على توطيد علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بينهما.



- في مايو 2015 ، عُقدت في القاهرة جولة المشاورات السياسية الثامنة المصرية الفيتنامية، تناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بمختلف مجالاتها المسائل الإقليمية، إضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على أهمية ما شهدته الفترة الماضية من لقاءات رفيعة المستوى التي تمت مؤخرًا بين قيادات البلدين، بما في ذلك لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الفيتنامي، تشوم تان سان، في 10 مايو 2015، في موسكو، على هامش احتفالات روسيا بالذكري السبعين، على انتصارهم على القوات النازية، وانتهاء الحرب العالمية الثانية.



- في مايو 2015 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموسكو، ترونج تان سانج الرئيس الفيتنامي على هامش المشاركة في الاحتفالات الروسية بالذكرى السبعين لأعياد النصر في الحرب العالمية الثانية. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



- فى أغسطس 2017 قامت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بزيارة لفيتنام، حيث التقى الوفد مسئولي كبرى الشركات الفيتنامية حيث حرصا على التعريف بفرص الاستثمار فى مصر.



- في سبتمبر 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لفيتنام هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين، استقبله تران داي كوانغ رئيس فيتنام. بحثا الجانبان سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات. شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عدة. كما التقى السيسى مع كبار المسئولين الفيتناميين منهم سكرتير عام الحزب الشيوعى، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس الوزراء.



- فى مايو 2018 زار فو فان ثونج رئيس لجنة المعلومات والاتصالات وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام مصر، واستقبله سامح شكري وزير الخارجية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود تطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وتبادل البلدان الدعم وتأييد المواقف في المحافل الدولية، حيث دعمت مصر فيتنام لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة 2014 - 2016، وعضوية مجلس الأمن لدورة 2020 - 2021، بينما دعمت فيتنام عضوية مصر في مجلس الأمن لدورة 2016 - 2017، وعضوية مجلس حقوق الإنسان لدورة 2017 -



وكانت السفارة المصرية في فيتنام بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الفيتنامية، قد نظمت عرضا لفرقة المسرح المصري للعرائس المائية في العاصمة الفيتنامية هانوي، والتي يرافقها وفد من وزارة الثقافة المصرية برئاسة الفنان والمخرج المسرحي ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة "خالد جلال الدين"، وبمشاركة كل من "حياة علي حسن" مدير إدارة البرامج الفنية والمهرجانات الدولية بوزارة الثقافة، ومحمد نور الدين مدير مسرح العرائس المصري .



يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وخمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.