عزمي مجاهد: الرئيس السيسي قضى على الخلافة الوهمية للإخوان.. فيديو

قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "قضى على الخلافة الوهمية التي كان يُريد الإخوان إقامتها".



وأضاف "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قارئًا للمشهد السياسي في مصر أيام حكم الجاسوس مرسي، وكان لديه بعد نظر، متابعا: "راجل مخابراتي سابق عصره وقارئ جيد للمشهد واستطاع كسر رقبة أردوغان وتميم بعدما كشفهم للعالم".



وأشار "مجاهد" إلى أنه كان متوقعًا انهيار حكم أردوغان في عام 2019، مضيفا: "العالم بأجمعه يكتشف هذا كله الآن".



وقال عن تركيا: "الدخل القومي لها يعتمد بشكل أساسي على الدعارة، أردوغان لا يفرق معه من أين تأتي الأموال المهم يدر دخلًا على تركيا عبر تشغيل المرأة في الدعارة"، مواصلا: "تركيا بلد دعارة".