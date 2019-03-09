محمد رجاء: الشهيد من القضايا الإنسانية التي تستهويني بالكتابة

كشف المؤلف محمد رجاء عن أهمية تقديم أعمال عن الشهداء بوجه عام كنوع من العرفان والتقدير الى دورهم تجاه وطنهم.



أضاف "رجاء" فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : "تستهويني الأعمال الإنسانية وهذا الجانب يرتبط بشكل رئيسى مع نوعية الدراما التى أحب تقديمها وان كنت أحب أن ألقى الضوء بشكل أكثر عمقا على أهالى الشهداء الذين يعانون أيضا وليس الشهيد فقط.



أشار "رجاء" إلى أن السينما والدراما فى الفترة الأخيرة بدات تهتم بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالواقع بعكس قديما كون ان الجمهور لم يكن مهتما بالواقع.

