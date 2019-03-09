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رياضة

ميلان يعزز موقعه في المركز الثالث بفوز صعب على كييفو في الكالتشيو.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على مضيفه كييفو، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأحرز لوكاس بيليا هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة سجلها بطريقة عالمية، تمكن كييفو من تسجيل هدف التعادل خلال مجريات الشوط الثاني.

وأحزر البولندي كريستوف بيونتك هدف الفوز في الدقيقة السابعة والخمسين.

وعزز ميلان مركزه الثالث في جدول ترتيب البطولة ، ورفع رصيده إلى النقطة الـ 51 ، وبفارق خمس نقاط عن الثاني نابولي والذي يلعب مع ساسولو مساء الأحد ، ويبتعد عن إنتر ميلان الرابع بفارق أربع نقاط قبل خوض الأخير مباراة الجولة أمام سبال في نفس اليوم.

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