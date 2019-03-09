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ثقافة

مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 11:45 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي منطقة آثار كوم الناضورة بغرب الإسكندرية اليوم.

خلال الجولة تم خلالها تكليف المنطقة بالتنسيق مع حي الجمرك لرفع المخلفات وتكليف إدارة الحدائق برفع كفاءة المسطحات الخضراء.


كما تم تكليف إدارة الحركة بنقل ماكينة قص النجيل للمنطقة، وذلك في إطار اتخاذ كل ما يلزم لإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور
مدير آثار الإسكندرية يتفقد منطقة كوم الناضورة.. صور

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