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مرأة

تفتيح بشرة جسمك لدرجات بثلاثة مكونات فقط من مطبخك

السبت 09/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
لمياء الياسين
اقترب زفافك وتريدين التخلص من البقع الداكنة وتفتيح بشرة جسمك لدرجات يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بوصفة سهلة وسريعة لتبييض الجسم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

كل ما تحتاجين ..

كوب صغير من أوراق النعناع الطازج
خيارة واحدة
3 ملاعق كبيرة من صابونة الجلسرين المبشور

طريقة التحضير والاستخدام:

في حمام مائي ضعي صابون الجلسرين واتركيه حتى الذوبان ثم أضيفى النعناع والخيار بعد طحنهم جيدا وضعي جميع المكونات في وعاء زجاجي وامزجيها جيدًا ثم صبي المزيج في علبة السيلكون واحتفظي بها بالفريزر على شكل مكعبات قومى بتمريرها على بشرة جسمك وستلاحظين تفتيحها لدرجات بعد مرات قليلة من تمرير المكعب على جسمك فى كل مرة 

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