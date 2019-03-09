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جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك جهازا صغيرا يعمل كـ"كاشف استدلالي" عن 7 أنواع من المخدرات، من خلال أخذ عينة "يوريا" من السائق أو العامل من مكان عمله، ليتم فحصها لجهات تابعة لوزارة الصحة.

وتابع، "صالح" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن عينة "اليوريا" الخاصة بالسائق توضع في مادة كميائية، لتظهر أشارة وعلامة علي الجهاز الصغير لنوع المادة المخدرة التي يتعاطاها بالتحديد.

ونوه: إلي أن بعض المخدرات مثل "الحشيش" لا ترتبط المادة الفعالة الخاصة به بأي من الأدوية أو العقاقير الطبية المنتشرة في الأسواق.

وأشار: إلي أن في حالة توافق بعض الأدوية العقاقير التي يخضع لها العامل بشكل طبي مع المركبات الكيميائية لبعض أنواع المخدرات، يتحتم عليه تسليم روشتة طبية تثبيت بالأدوية والكمية التي يحصل عليها تحت إشراف طبي.


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