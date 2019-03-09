ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عايدة محمود تكشف دور الأعمال المصرية في مناقشة قضايا المرأة

السبت 09/مارس/2019 - 11:46 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت عايدة محمود الكاتبة الروائية؛ أن الدراما المصرية ناقشت قضايا المرأة من جميع النواحي؛ مشيرة إلى أنها عرضت الإيجابي منها والسلبي.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لها؛ ببرنامج «العاصمة والناس»؛ أن هناك أفلاما ناقشت قضايا هامة مثل الخيانة تم معالجتها فيلم المرأة والساطور؛ والطلاق بفيلم أريد حلا؛ والمرأة الريفية فيلم أفواه وأرانب.

أكدت عايدة، أن فيلم أريد حلا ساهم في حث الدولة على إصدار تشريعات الطلاق والخلع.

ترشيحاتنا

شبيبة الساورة يخطف الصدارة من الأهلي بثنائية فى شباك سيمبا.. فيديو

موقع أمريكي: مصر نجت من فوضى الربيع العربي.. وتغيير الأنظمة يهدد ترامب

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

ماكرون يدعو السيسي لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا

12 علامة خطيرة تكشف عن نقص فيتامين د في جسمك

أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

الدبة التي قتلت صاحبها .. معتز مطر يطلق حملة صافرات وهمية في مصر .. فترتد في تركيا لإسقاط أردوغان

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الدوار الزراعي

توفيق عكاشة يكشف موعد الحرب العالمية الثالثة.. فيديو

شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

بعد فوز شبيبة الساورة.. حالتان فقط تمنحان الأهلي بطاقة العبور لدور الـ8 بأبطال إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو
جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو
موجز البلد.. خالد الجندي: الشهيد يعيش فى كرم ونعيم الله.. وكلب مسعور ينهش طفلا بشبرا‎
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟