عايدة محمود تكشف دور الأعمال المصرية في مناقشة قضايا المرأة

قالت عايدة محمود الكاتبة الروائية؛ أن الدراما المصرية ناقشت قضايا المرأة من جميع النواحي؛ مشيرة إلى أنها عرضت الإيجابي منها والسلبي.



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لها؛ ببرنامج «العاصمة والناس»؛ أن هناك أفلاما ناقشت قضايا هامة مثل الخيانة تم معالجتها فيلم المرأة والساطور؛ والطلاق بفيلم أريد حلا؛ والمرأة الريفية فيلم أفواه وأرانب.



أكدت عايدة، أن فيلم أريد حلا ساهم في حث الدولة على إصدار تشريعات الطلاق والخلع.

