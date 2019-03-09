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احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 11:55 م
صدى البلد
كريم عاطف
نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفلة موسيقية ضمت مجموعة من أشهر الأغاني التي تم تأليفها لثورة 1919 في أرشيف تاريخي للكلمات والألحان الموسيقية والتسجيلات ذات المؤثرات المتعددة ضمن احتفالية لإحياء الذكرى المئوية لثورة 1919 المصرية والاحتفاء بالفن الملهم لعبقري الموسيقى المصرية والعربية، سيد درويش.

أحيا الحفل فريق اسكندريلا مع المطرب الرئيسي حازم شاهين وكذلك فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرقة، مع المطربة الرئيسية نسمة محجوب، خريجة الجامعة عام 2013, تحت قيادة الدكتور وائل المحلاوي، أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتم غناء العديد من اغانى ثورة 1919 مثل " اهو ده اللى صار - وبلادى لسيد درويش الاصلية - قوم يا مصرى - فين يا ناس - يا هادى يا هادى ".
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور
احتفالية لإحياء مئوية ثورة 1919 بالجامعة الأمريكية.. صور

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