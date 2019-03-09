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عزمي مجاهد: يجب إسقاط الجنسية المصرية عن كل أفراد الإخوان

السبت 09/مارس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، إن حملة معتز مطر ضد الدولة المصرية لم تهز شعرة في حواجبه، مضيفا: "لما قلت لم تهز شعرة من رأسي قالوا هو رأسه فيها شعر، شفت الهيافة سابوا كل الكلام ومسكوا في شعر رأسي".

وقال "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، إنه يجب إسقاط الجنسية المصرية عن كل أفراد الإخوان المجرمين.

وأضاف: الإخوان يتطاولون ليل نهار على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس منهم فائدة ولا رجاء".

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