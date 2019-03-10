فى يوم الشهيد ..السينما والدراما مقصرة فى حق الشهيد.. التمويل عائق رئيسي أمام الصناع.. بشير الديك: أتمنى تقديم شخصية عبد المنعم رياض .. ومحمد رجاء: أهل الشهيد يعانون أكثر

بشير الديك: أتمنى تقديم شخصية الشهيد عبدالمنعم رياض على الشاشة

محمد رجاء: الشهيد من القضايا الإنسانية التى تستهوينى بالكتابة

محمود قاسم: التمثيل سبب عدم تقديم الشهيد على الشاشة





يصادف اليوم الاحتفال بيوم الشهيد المصرى، ورغم أن مصر على مدار تاريخها فقدت ومازالت تفقد الشهداء الذين يقدمون أرواحهم فداء لحماية الوطن، إلا أن الأعمال السينمائية والتليفزيونية لم تلق الضوء على الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أوالمدنين، وهو بسبب عدم الاقبال الانتاجى على هذه النوعية من الاعمال.





"صدى البلد" فتح الملف من جديد ويرصد بعض الآراء حول عدم الاهتمام بدور الشهيد على الشاشة ووجه تساؤلا لصناع السينما والدراما ما الشخصية التى يمكن ان تقدم على الشاشة من الشهداء.





السينما والدراما مقصرة :

أكد المؤلف بشير الديك أن السينما والدراما مقصرة فى حق الشهيد بسبب عدم وجود التمثيل الجيد الذى يمكن من خلاله تقديم عمل يعبر عن الشهيد بشكل حقيقى وكما يستحق.





وقال "الديك" : اليوم نحتفل بالشهيد وله كل الحق كونه ضحى بحياته من اجل الوطن ومن حقه علينا أن نعبر عنه ونجسد بطولاته على الشاشة حتى تظل محفورة فى التاريخ.





وأشار "الديك" إلى أنه قدم من قبل فى فيلم "سواق الأتوبيس" على أحد الشهداء ولكن بشكل عابر ومازلت أتمنى تقديم عمل فنى عن الشهيد عبد المنعم رياض كونه من الشهداء الذين يستحقون تجسيد حياتهم على الشاشة.





إنسانية:

بينما كشف المؤلف محمد رجاء عن اهمية تقديم اعمال عن الشهداء بوجه عام كنوع من العرفان والتقدير الى دورهم تجاه وطنهم.





وأضاف محمد رجاء فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : "تستهوينى الاعمال الانسانية وهذا الجانب يرتبط بشكل رئيسى مع نوعية الدراما التى أحب تقديمها وان كنت أحب ان القى الضوء بشكل أكثر عمقا على أهالى الشهداء الذين يعانون أيضا وليس الشهيد فقط.





وأشار رجاء الى ان السينما والدراما فى الفترة الاخيرة بدات تهتم بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالواقع بعكس قديما كون ان الجمهور لم يكن مهتما بالواقع. واتصور ان فى الفترة المقبلة تهتم الدراما بدور الشهيد فى المجتمع.





تمويل :

أما الناقد محمود قاسم فيرى : ان السبب الرئيس فى عدم اهتمام الدراما او السينما هو تخوف المنتجين من تقديم مثل هذه الأعمال التى قد لا تلقى الربح المادى خاصة أنها تحتاج الى ميزانية ضخمة.



