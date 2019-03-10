أريد رجلا.. مأساة حنان جوزها ما بيحبش الشغل فاضطرت للعمل لتعالج نفسها

الرجل هو العمود الفقري للأسرة يتحمل الكثير والكثير من أجل إسعاد أبنائه، لكن الوضع هنا اختلف تماما، بعد أن تجرد رجل من الشهامة ليهرب من تحمل المسئولية، ويتخلى عن مصاريف بيته وأولاده وزوجته.



حنان زوجة فى نهاية العقد الرابع من عمرها، كل من يسمع قصتها فى المحكمة تدمع عيناه تخلى عنها زوجها ورفض العمل أو الإنفاق عليها أو أبنائه، فخرجت تبحث عن عمل لتسد به جوع أطفالها لأن زوجها لا يحب العمل.



قالت مدام حنان" لجأت لمحكمة الأسرة، بعد أن فاض بيا الكيل وأقمت قضية خلع بعد 20 سنة زواج، لأنني لم أعد أتحمل مصاريف البيت بعد أن حاصرنى المرض، ففى بداية الأمر تحملت الخروج من المنزل لسوق العمل حتى أنفق على أطفالي الثلاثة، زوجى لا يحب العمل، فطوال اليوم يقضيه على القهوة، ويأخذ مصروفه مني، وأصبحت غير قادرة على العمل، طلبت منه البحث عن عمل ينفق به على المنزل رفض ورد عليا قائلا: "لا أنا مصرفش عليكي أنتي اللي تصرفي على نفسك وهاتى علاجك".



وتستكمل الأربعينية حديثها: "وفى ذات الوقت الذى قررت التوقف فيه عن العمل، بعد أن زاد على التعب والمرض، تحرك زوجى أخيرا وبدأ يعمل فى أحد المحال، وفى نفس الوقت نصحنى الأطباء بإجراء عملية فى أسرع وقت، وليس معي مال يكفي العملية، بالرغم من أن زوجى معه مال، لكنه رفض يعطيني ثمن العملية".



تستكمل حنان حديثها قائلة: "للأسف معاملة زوجى وصلت بناتى الاتنين لحالة نفسية سيئة، فاض بي الكيل واشتد على التعب، فتوجهت إلى أحد محال المصوغات وقمت ببيع ذهبى حتى أتمكن من إجراء العملية، وعقب إتمام الشفاء حضرت إلى محكمة الأسرة ورفعت قضية خلع".

