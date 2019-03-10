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محافظات

رئيس حي الزيتون: بعض الجهات تنسب الإنجازات لنفسها وتحاول تشويهي

الأحد 10/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون إنه مستمر في خطته الشاملة لتطوير شبكة الإنارة التي أعلن عنها منذ مجيئه للحي ، مشيرا إلى أنه يسعى إلى خدمة المواطن في حدود القانون دون أي توصيات من أي جهات.

وأكد  في تصريحات أنه تم عمل إحلال وتجديد للكشافات القديمة وتركيب كشافات ليد ١٠٠وات بشوارع : الراهبات وسيناسكول ويعقوب، كما يجرى عملية إحلال وتجديد الأعمدة والكابلات بشارع دار السعادة بمعرفة مسئولي الإنارة، موضحا أنه يتابع بنفسه يوميا ما ينفذ من الخطة.

وأضاف أن بعض الجهات تحاول نسب إنجازات الحي لنفسها، وبعد فشلها في ذلك شنت حملة تشويه ضده.

وأشار إلى أنه بخصوص شكاوى قيام رئيس الحي بمجزرة للأشجار بشارع دار السعادة، فإنه يتم بتطوير الشارع حاليًا وإزالة الأشجار القديمة التي لم تعد خضراء، أما عن شكاوى ترك كابلات كهرباء مكشوفة وانتشار القمامة فلا أساس لها من الصحة، حيث يمر رئيس الحي بنفسه على معظم الشوارع في جولته الصباحية الميدانية ، ويتم رفع المخلفات اولا باول.

وفي سياق متصل قاد رئيس الحي حملة لإيقاف أعمال هدم ڤيلا بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بالعنوان (٣٧) شارع محطة القبة ، كما تابع رفع كفاءة شارع دار السعادة من حيث تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة.

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