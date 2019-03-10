رئيس فنزويلا: هجوم إلكتروني على شبكة الكهرباء يعيق إعادة التيار

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن فنزويلا تتعرض لهجمة إلكترونية تستهدف شبكة الكهرباء وتعيق إعادة التيار الكهربائي، بحسب موقع "آر تي" الروسي.



كانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز قد أعلنت ، الجمعة، تعليق العمل والدراسة بسبب عطل كبير في التيار الكهربائي، موضحة أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتخذ القرار بغرض تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد التي تتعرض لحرب كهربائية امبريالية".



وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن انقطاع التيار الكهربائي طال 23 ولاية من أصل 24 تتألف منها البلاد.



وانقطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق طوال الليلة الماضية، كما انقطعت الخطوط الهاتفية وخدمات الانترنت، فيما اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بارتكاب أعمال تخريب في البلاد.

