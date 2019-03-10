عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو

تحدث عادل مصطفى المدرب المساعد بنادي الوحدة السعودي عن التعادل مع الهلال في بطولة الدوري بهدف لكل فريق.



وقال عادل مصطفى في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة مسلط عليها كل الأضواء والجميع ينتظرها مع فريق متصدر البطولة" ،متابعا "الهلال لديه 3 فرق في فريق واحد, ونحن كنا نملك غيابات كبيرة ولكن حضرنا جيدا للقاء وأجواء ما قبل المباراة كانت مساعدة وجيدة للغاية للفريق".



واستكمل عادل مصطفى تصريحاته "دي اقل مباراة خلق فيها الهلال السعودي فرص, وميدو كان يحلل الهلال قبل ما يتولى الوحدة وكشف كل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس للاعبين قبل اللقاء بـ 72 ساعة" مضيفا "نستعد للنصر بشكل جيد, نستعد لكافة الفرق بنفس المستوى, استعدادنا للهلال مثل الاستعداد للباطن وأهلي جدة وباقي الأندية ".

