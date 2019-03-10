الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور

كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددا من الطلاب المنظمين لمعرض أهو ده اللي صار الذي تمت إقامته داخل قاعة هوارد فى حرم الجامعة بالتحرير لإحياء ذكرى ثورة 1919 ومرور 100 عام على اندلاعها.



وقام طلاب كلية التصميم الجرافيكي بعرض تصورهم لثورة 1919 من خلال معرض أقيم في قاعة هوارد في حرم الجامعة بالتحرير تحت إشراف الدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك ممارس بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وتم تكريم الطلاب أثناء الاحتفالية الغنائية التي أقيمت السبت على جهودهم وهم " سارة فهمى - هيلين جرجس - زينة نادر ميرهان عامر - هنا زاهر - مريم إسماعيل ".