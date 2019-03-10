ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 04:13 ص
صدى البلد
كريم عاطف
كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددا من الطلاب المنظمين لمعرض أهو ده اللي صار الذي تمت إقامته داخل قاعة هوارد فى حرم الجامعة بالتحرير لإحياء ذكرى ثورة 1919 ومرور 100 عام على اندلاعها.

وقام طلاب كلية التصميم الجرافيكي بعرض تصورهم لثورة 1919 من خلال معرض أقيم في قاعة هوارد في حرم الجامعة بالتحرير تحت إشراف الدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك ممارس بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتم تكريم الطلاب أثناء الاحتفالية الغنائية التي أقيمت السبت على جهودهم وهم " سارة فهمى - هيلين جرجس - زينة نادر ميرهان عامر - هنا زاهر - مريم إسماعيل ".
الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور
الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور
الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور
الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور
الجامعة الأمريكية تكرم طلاب معرض أهو ده اللي صار باحتفالية ثورة 1919.. صور

موضوعات متعلقة

رئيس الجامعة الأمريكية: افتتاح مركز التحرير الثقافي فبراير المقبل ..صور

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفتتح معرضين لـ هدى لطفي وشيرين جرجس

الجامعة الأمريكية تحيي الذكرى المئوية لثورة 1919

علاء إدريس: توثيق 23 أغنية للفنان سيد درويش

الجامعة الأمريكية تفتتح معرض "أهو دا اللي صار"

ترشيحاتنا

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

شاهد.. رئيس تحرير سوداني ينام في مقابلة تليفزيونية على الهواء

أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

وزير التعليم ينتقد جروبات السوشيال ميديا.. ويؤكد: لن نستجيب لحملات الابتزاز

والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو

احذري.. عادات تتسبب في ثبات الوزن مع الريجيم

تعرف على 3 أمور يستحب فعلها في شهر رجب

سوق السيارات المستعملة.. أسعار تريوس بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

ناهد السباعي: أحلم بالوصول لـ الأوسكار بفيلم مصري.. فيديو

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو
عادل عبد الرحمن: أبو الفتوح يستحق الانضمام للمنتخب ورفضت مشاركته أمام بيراميدز

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟