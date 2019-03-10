الجيزة الأزهرية تكرم معلمي التربية الفنية المشاركين في معرض القاهرة الدولي

استقبل الدكتور منصور أبو العدب، الوكيل الشرعي لمنطقة الجيزة الأزهرية، وعبدالرحمن أبو طالب، الوكيل الثقافي بديوان عام المنطقة، معلمي أسرة التربية الفنية الذين شاركوا في معرض القاهرة الدولي بالأعمال الفنية المتميزة.



