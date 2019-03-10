الجيزة الأزهرية تكرم معلمي التربية الفنية المشاركين في معرض القاهرة الدولي

استقبل الدكتور منصور أبو العدب، الوكيل الشرعي لمنطقة الجيزة الأزهرية، وعبدالرحمن أبو طالب، الوكيل الثقافي بديوان عام المنطقة، معلمي أسرة التربية الفنية الذين شاركوا في معرض القاهرة الدولي بالأعمال الفنية المتميزة.
وجرى تكريم الأساتذة بعد تميزهم في أعمالهم وهم هبه محمد مدنى (معهد فتيات الشيخ زايد الإعدادى الثانوى التابع للإدارة 6 أكتوبر التعليمية) وفاطمة يس عبد الجواد (معهد فتيات الشيخ زايد الإعدادى الثانوى التابع للإدارة 6 أكتوبر التعليمية) وصباح مرعى خضرى (معهد فتيات الشيخ زايد الإعدادى الثانوى التابع للإدارة 6 أكتوبر التعليمية) وأميرة عنتر قاسم (معهد فتيات البراجيل الإعدادى الثانوى التابع للإدارة أوسيم التعليمية) ومنى عبد السلام حسن (معهد فتيات الكوم الأحمر الإعدادي الثانوي التابع للإدارة أوسيم التعليمية) وعماد مكاوي سباعي (معهد فتيات صقيل الابتدائي التابع للإدارة أوسيم التعليمية) وغادة ابراهيم شرقاوى معهد فتيات البراجيل الابتدائي التابع للإدارة أوسيم التعليمية).