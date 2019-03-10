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عمرو أديب يشكر مصورة فيديو موظفة مركز علاج أمراض الكبد بالشرقية.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 12:55 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
حمزة شعيب
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من التعامل غير الآدمي من موظفة في أحد مراكز علاج أمراض الكبد بالزقازيق لمواطنين، تبين إصابتهم بفيروس "سي" بعد الكشف ضمن حملة 100 مليون حملة.

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بمصورة الفيديو، مؤكدا أنه سلوك إيجابي، مضيفا: "الموظفة طلعت عين المرضى، الدولة بتصرف مليارات، وتيجي موظفة متضايقة ولا زعلانة تضيع المجهود".

وأشار إلى أن هذه الموظفة ليست النموذج الغالب، ولكن "يعز علينا أن الدولة بتقطع من لحمها عشان تقدم الأفضل"، مؤكدا أن المواطن والإعلام عليهم دور في كشف الأمور السلبية.

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