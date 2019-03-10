فوضى الصيدليات تثير حفيظة البرلمان.. طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإدارة.. ولجنة الصحة: القانون الجديد يقضي عليها

أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى إدارة الصيدليات

صحة البرلمان: قانون الصيدلة سيحد من منتحلي صفة الأطباء

برلمانية تطالب بتكثيف الرقابة للحد من منتحلي صفة الصيدلي

أثار الوضع الحالي الذي تمر به الصيدليات في مصر استياء أعضاء البرلمان، الذين وصفوه بالفوضى، حيث لم تتوقف فقط على تشخيص الصيدلي الدواء للمرضى، وإنما تعداه لانتحال البعض صفة الصيدلي، وقيامهم بتشخيص المرض للمرضى، مما يضع حياة المواطنين موضع الخطر دائما.وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.وقالت النائبة، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.وأضافت أنيسة حسونة: "حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، يفاجـأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة أين القانون؟".ولفتت إلى أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.ونوهت حسونة إلى أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى.وأضافت: "أصبح العمل بالصيدلة مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".وأردفت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجي تجارة ومعاهد ازهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل وأحيان كثيرة وصف أدوية وتغيير ادوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة".وأشارت إلى أن مهنة الطب مهنة سامية، ولابد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة ومسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة".واختتمت أنيسة حسونة حديثها، قائلة: "إن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وانما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها".وفي السياق ذاته، أكدت النائب إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أن الصيدليات أصبحت تواجه فوضى كبيرة، سواء فيما يتعلق بالعاملين بها، من غير خريجي كليات الصيدلة، أو من صرف أدوية دون وصفة طبية وبناءً على وصف الصيدلي، فضلًا عن خروج ظاهرة "ديلفيري الأدوية".وقالت لـ "صدى البلد"،: إن قانون الصيدلة الذي خطت اللجنة شوطًا كبيرًا فيه إلى الآن، سوف يحظر هذه الأفعال، التي تضع حياة المواطنين موضع خطر دائمًا.وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال القانون الجديد، على وقف هذه الفوضى المنتشرة في الصيدليات.من جانبها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وجود مساعدين للأطباء بالصيدليات ليس فيه مشكلة، ومعمول به في معظم دول العالم، مستدركة: لكن المشكلة أنه في مصر تحول الأمر بمثابة طبيب وليس مجرد مساعد.وأضافت لـ "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة المنتشرة في مصر أحدث كارثة، نظرًا لما يقوم به هؤلاء المساعدين من توصيف للعلاج وصرف علاج بشكل خاطئ في كثير من الأحيان، مشيرةً غلى أنه من المفترض ليس من حقه في الأساس أن يوصف العلاج للمريض، فكيف لمساعده؟ّ!.وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بإحكام الرقابة على الصيدليات، وعدم السماح لأحد بالعمل في الصيدلية، إلا بوجود الطبيب.