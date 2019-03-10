ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. مشروع قانون لفصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه

الأحد 10/مارس/2019 - 07:09 ص
عبد الرحمن سرحان

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار البرلمان.. المواد المثيرة للجدل بقانون الأحوال الشخصية..الكهرباء: نصف مليار سنويا رسوم القمامة

نشرة أخبار البرلمان.. وفد برلماني يزور الكويت برئاسة عبد العال.. ومشروع قانون يقضي بالسجن من سنة لـ 5 سنوات لبائعي السجائر للأطفال

نشرة أخبار البرلمان.. مبادرة للم الشمل بين الأهلي والزمالك.. والتعليم: زيادة رواتب المعلمين أهم أولوياتنا

نشرة أخبار البرلمان.. نائب يرد على المنظمات الدولية المشبوهة: قانوننا يحقق الردع والأمن للعالم.. يفرض 5% ضريبة ثروة.. تفاصيل قانون العدالة الانتقالية من حزب المحافظين

سؤال برلماني للحكومة حول معاییر وضوابط تسعیر وتقییم أراضي الدولة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 /3 /2019 بمحافظات مصر

غواص ينجو من الموت بين فكي قرش بأعجوبة.. فيديو

حملات أمنية مكبرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية

حكم المرور بين صفوف المصلين

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

هنسلمك ورث أبوك وجدك.. نظام تميم يستدرج حفيد مؤسس قطر ليسجنه ويشرد أسرته

ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

شيتوس: الأهلي والزمالك هيتخانقوا على لاعبي المنتخب الأولمبي

رد قاسٍ من سعيد حساسين على موظفة بالصحة أهانت مرضى فيروس C بالشرقية

والدة ناهد السباعى: ضغطت على ابنتي من أجل الزواج وأنا سبب إنفصالها

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟