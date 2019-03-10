نشرة أخبار البرلمان.. مشروع قانون لفصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم السبت 9 مارس:
في ذكرى مئوية ثورة 1919.. صدى البلد داخل منزل سعد زغلول بالمنيرة.. صور
فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون
أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى إدارة الصيدليات
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ رئيس الوزراء لتفعيل دور نائب الوزير
رئيس إسكان البرلمان يطالب بإدراج القرى المحرومة من الصرف الصحي بخطة العمل
برلماني ينتقد إستراتيجية وزارة الصحة بسبب أزمة مدير معهد القلب
برلماني: تصريحات شيخ الأزهر خير دليل على وسطية الإسلام وانتصاره للمرأة
الوفديون من ضريح سعد زغلول: عاش الوفد ضمير الأمة
سؤال برلماني للحكومة حول معاییر وضوابط تسعیر وتقییم أراضي الدولة
في ذكرى مئوية ثورة 1919.. صدى البلد داخل منزل سعد زغلول بالمنيرة.. صور
فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون
أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى إدارة الصيدليات
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ رئيس الوزراء لتفعيل دور نائب الوزير
رئيس إسكان البرلمان يطالب بإدراج القرى المحرومة من الصرف الصحي بخطة العمل
برلماني ينتقد إستراتيجية وزارة الصحة بسبب أزمة مدير معهد القلب
برلماني: تصريحات شيخ الأزهر خير دليل على وسطية الإسلام وانتصاره للمرأة
الوفديون من ضريح سعد زغلول: عاش الوفد ضمير الأمة
سؤال برلماني للحكومة حول معاییر وضوابط تسعیر وتقییم أراضي الدولة