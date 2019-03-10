سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

«يا رايحين الغورية .. هاتوا لحبيبي هدية..» من منا لا يتذكر هذه الأغنية الرائعة التي غناها الفنان الراحل محمد قنديل عام 1948، من كلمات محمد على أحمد وألحان كمال الطويل.



الأغنية خلدت اسم الحي الذي يخفي وراءه تاريخا كبيرا، حيث يقول الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، إن أهمية الحى تكمن فى شخصية السلطان الغورى آخر ملوك دولة المماليك الجراكسة، وسمى الحى باسمه لكثرة المباني الموجودة به من عمل وإنشاء هذا الرجل.



وللسلطان الغورى قصة طريفة، وهي أنه من الرجال القلائل الذين قبلوا أن يكونوا سلاطين رغما عن أنفهم، فهو السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى، الجركسى الجنس الذي ولد حوالى سنة 850 هـ/ 1446م.



وكان من مماليك الأشرف قايتباى ثم عين فى جملة وظائف حتى وصل إلى وزير الدولة،وظل يترقى فى المناصب حتى تولى السلطنة فى سنة 906 هـ/ 1500م،حتى خرج بجيوشه لملاقاة السلطان العثمانى سليم فى موقعة مرج دابق شمال حلب بسوريا، فقتل فى هذه المعركة سنة 922 هـ/ 1516م ولم يعثر لجثته على أثر.



وبالنسبة لقصة توليه الحكم، فيقال إنه فى أول شوال سنة 906 هـ/ 1500م اجتمع أمراء الدولة لاختيار سلطان جديد بدلًا من طومان باى، فاستقر رأيهم على اختيار الأمير قنصوه الغوري، فامتنع الغورى عن قبول السلطنة لأن حالة البلاد غير مستقرة.



كما أن الأمراء غير مستقرين والجنود متنابذين وأعداء البلاد يتربصون بها الدوائر، وخزانة الدولة خاوية على عروشها واقتصادياتها فى سبيلها إلى الانهيار، ولهذا كان الأمير الغورى يمتنع عن قبول السلطنة، ويبكي لإشفاقه على نفسه من تحمل أعباء السلطنة الجسام فى ذلك الوقت الحرج.



غير أن الأمراء سحبوه وأجلسوه وقالوا "ما نسلطن إلا هذا" فقبل السلطنة، مشترطا عليهم أن لا يقتلوه بل إذا أرادوا خلعه وافقهم على ذلك فحرروا محضرا بذلك، وأثبتوا فيه خلع العادل طومان باى من السلطنة لسفكه الدماء وعقدت البيعة للغورى.



وكان السلطان الغورى مغرما بالعمارة فازدهرت فى عصره وأينعت، واقتدى به أمراء دولته فى إنشاء العمائر،كما عنى بإنشاء الحدائق واقتناء الطيور المغردة، وكان السلطان الغورى شخصية سياسية حازمة جبارة ملك زمام الملك بحكمه وكياسه فخطب وده الملوك وبادلوه الهدايا.



ففى السنة التى استقبل فيها سفير البندقية بهداياه وهى سنة 918 هـ/ 1512م،استقبل سفراء أربع عشرة دولة من ملوك الشرق والغرب يقدمون إليه الهدايا،وفى عصره ازدهرت الفنون والعلوم وراجت سوق الأدب والموسيقى.



وحى الغورية كان يسمى قبل ذلك باسم"سوق الشربين"،إذ كانت به حوانيت الصناعة الخاصة بملابس السلطان والوزراء وكبار رجال الدولة،ولكن بعد أن قام السلطان الغورى ببناء مسجد وقبة وسبيل وكتاب ووكالة فى هذا الحى نسب إليه وعرف باسم حى الغورية.