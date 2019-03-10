ابدئي يومك بهذا المشروب وحاربي التهاب المفاصل ومشاكل الكلى

الليمون له فوائد عديدة عند إضافته للطعام أو تناوله كثمار، لقدرته على طرد السموم من الجسم، ورفع المناعة.. وفقا لوقع "powerofpositivity"



يحتوي الليمون على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات لتقوية جهاز المناعة كما يعد فعال في مكافحة العدوى لأنه غني بفيتامين C والبيوفلافونويد وحامض الستريك والكالسيوم والمغنيسيوم والبكتين والليمونين.



كما أن بدء يومك بماء الليمون الدافئ يمنح جسمك ب6 فوائد غير متوقعه تعرفى عليها



- تحسين مزاجنا.. تساعد رائحة الليمون المنعشة على تخفيف أعراض الاكتئاب مع زيادة مستويات الطاقة.



- التنفس بشكل أفضل..يمكن أن يساعد الليمون مرضى الربو عن طريق تخفيف المخاط وتطهير الشعب الهوائية.



- تخفيف أعراض التهاب المفاصل ..يزيل الليمون السموم والبكتيريا بفضل خصائصها المدرة للبول. الحد من السموم يساعد على تقليل الالتهاب في المفاصل.



- الليمون يساعد على منع حصوات الكلى.. وتحفيز إنتاج المركب الكيميائي، وهو مركب أساسي في الوقاية من حصى الكلى.



- الليمون فعالة كمطهر موضعي .. استعملي العصير من الليمون على الخدوش والجروح لتطهير المنطقة.

