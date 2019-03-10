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زراعة الوادي: تدريب 70 شابا وفتاة على الاستخدام الآمن للمبيدات

الأحد 10/مارس/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، الدكتور صلاح جميل، تدريب 70 شابا وفتاة بمقر المركز بواحة الخارجة على الاستخدام الآمن للمبيدات، وتأهيلهم لفتح محلات تجارية وأنشطة تبيع المبيدات الزراعية للمزارعين.

وأضاف جميل ، أن الدورة بإشراف وتنفيذ لجنة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تضمنت تدريب الشباب والفتيات من خريجي كليات الزراعة وغيرها من غير العاملين في القطاع الزراعي الحكومي، على طرق التعامل مع المبيدات بشكل صحي وسليم وآمن على صحة المزارع والبيئة نفسها والنبات الذي يتناوله المواطن.

وقال جميل إن هذه هي الدورة الثامنة، وتسمى دورة "مطبقي المبيدات"، وتستهدف الدورة في كل مرة 70 شابا وفتاة من غير العاملين في القطاع الحكومي وتكون مدة الدورة 5 أيام متواصلة بالمجان للمتدرب ويحصل على حافز يومي 30 جنيها، وفي ختام الدورة يحصل على شهادة معتمدة من المركز التابع لوزارة الزراعة تؤهله للتعامل مع المبيدات وفتح محلات تجارية متخصصة في المبيدات الزراعية، وتكون صلاحية الشهادة 3 سنوات فقط، بعدها يحصل على دورة مماثلة تنشيطية وتعريفه بالحديث في مجال المبيدات.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن تعريف المتدرب طرق اختيار المبيد المناسب للمحصول وفترة الأمان لكل نوع مبيد، والوسيلة الصحيحة لطريقة استخدامه، والآلة المناسبة لرش المبيد.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد يحظُر استخدام فيها المبيدات الزراعية بقرار وزاري عام 1995 إلا فقط في 3 حالات وهي الحالات الإصابة بذبابة الخوخ أو الفاكهة، وحشرة سوسة النخيل الحمراء، والنمل الأبيض "القرضة"، وهي الآفات التي جرى تدريب المتدربين على طرق مواجهتها.

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