عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، مدرب سموحة السابق، أن خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب كانت مفاجأة.
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مر بمستوى فني مميز جدًا الفترة الماضية، وكان ينتصر بأداء جيد".
وعن بداية الموسم قال: "الفريق بدأ بمشاكل في الإصابات، وتغييرات في الجهاز الفني، لكنه دعم بلاعبين يحتاجهم في فترة الانتقالات ونجح بتقديم نتائج جيدة بعد ذلك".
وأضاف عادل عبد الرحمن: "الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في الفترة القادمة بعد التعاقد مع لاعبين لم يعتادوا على الأجواء الأفريقية، لكن الوضع سيتغير وسيتخطى دور المجموعات.. التالتة تابتة".
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مر بمستوى فني مميز جدًا الفترة الماضية، وكان ينتصر بأداء جيد".
وعن بداية الموسم قال: "الفريق بدأ بمشاكل في الإصابات، وتغييرات في الجهاز الفني، لكنه دعم بلاعبين يحتاجهم في فترة الانتقالات ونجح بتقديم نتائج جيدة بعد ذلك".
وأضاف عادل عبد الرحمن: "الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في الفترة القادمة بعد التعاقد مع لاعبين لم يعتادوا على الأجواء الأفريقية، لكن الوضع سيتغير وسيتخطى دور المجموعات.. التالتة تابتة".