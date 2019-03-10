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رياضة

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 04:55 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر سيفوز ببطولة الدوري مبكرًا إذا فاز على الزمالك في مباراة القمة بالدور الأول.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "طول عمر المنافسة أن الأهلي الأول والزمالك التاني، التاريخ بيقول كدة.. التاريخ برضه بيقول إن الأهلي لما بيقرب الزمالك بيضغط وبيفقد نقاط، حدثت من قبل أكثر من مرة وفاز الأهلي بالدوري في النهاية".

وتابع: "لو فاز الأهلي على الزمالك في القمة المقبلة أؤكد أنه سيفوز ببطولة الدوري قبل انتهاء المسابقة بأكثر من جولة".

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