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تعليم

الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء تفتح أبوابها أمام الباحثين الشباب

الأحد 10/مارس/2019 - 03:38 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تفتح الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب فى العلوم والإنسانيات (AGYA) أبوابها للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثي بمختلف التخصصات، وذلك للتقدم بطلب للحصول على عضوية الأكاديمية بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 24 مارس 2019 المقبل.

تسعى الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب فى العلوم والإنسانيات إلى تشجيع الباحثين البارزين فى بداية مسارهم الوظيفي، وبالأخص الذين مر على حصولهم على الدكتوراه من 3 إلى 10 سنوات والذين يعملون فى مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات للتقدم بطلب للإلتحاق والحصول على عضوية AGYA على أن يكون مقدمو الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو فى أى بلد عربى.

وتقدم الأكاديمية لأعضائها الدعم والتمويل للمشاريع المبتكرة فى التخصصات ذات الصلة بالمجتمع، ويقوم الأعضاء بتشكيل أنشطة الأكاديمية وتطبيق أفكارهم ونهجهم الخاصة في إطار التعاون البحثي بين الدول العربية وألمانيا. تربط AGYA العلماء البارزين وصانعي القرار من ذوي الشأن في الشبكة العربية-الألمانية للعلوم والابتكار مما يفتح المجال أمام التطويالبحثى فى مختلف التخصصات والثقافات.

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