برلماني يتوعد موظفة صحة بأشد عقاب بعد إهانتها للمرضى.. فيديو

قال خالد العراقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بالشرقية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 100 مليون مصري تقوم بالأساس على احترام كرامة المصريين.



وأضاف "العراقي" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، السبت: "فيديو معاملة موظفة الصحة يفضح إهانتها للمواطنين ولابد أن يصدر قرارًا قاسيا من وزارة الصحة، لتكون عبرة لجميع الموظفين الذين يعاملون المواطنين بهذه الطريقة".



واستطرد: "لو لم يجد المواطن المعاملة الكريمة والآدمية لانصرف عن اللجوء لمستشفيات الدولة"، متابعا: "الموظفة دي نموذج سيئ ولابد أن تكون عبرة ويتم اقتلاعها من المؤسسات الحكومية".



كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد أن معاملة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بمحافظة الزقازيق مع المرضى المتقدمين للحصول على العلاج "غير مرضية وسيئة وغير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد أمرت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الواقعة وستباشر اللجنة عملها من صباح الغد لرفع التقرير للوزيرة فى غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة وقوع الحادث، معلقًا: "لا تهاون على الإطلاق مع أى مقصر مهما كان فى حق المرضي".