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محافظات

«طرق أبواب» حملة لفحص فيروس سي في المنازل بالوادي الجديد

الأحد 10/مارس/2019 - 04:24 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت الدكتورة السيدة علي مشرف وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق مبادرة " طرق الأبواب" في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لخدمة كبار السن والمرضى.

وأكدت مشرف، أن هذه الطريقة بدأ تنفيذها كمرحلة أولي بمركز بلاط بقيادة وإشراف مدير الإدارة الصحية بالمركز ووكيل المديرية الدكتور صلاح محمد علي، للوصول لهذه الشريحة من المجتمع وهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات القعيدة التي لا تستطيع التحرك والمرضى بمركز بلاط وقراه.

وأضافت مشرف، أن هذه الطريقة نجحت في مسح 50 حالة من هذه الشريحة في يومها الأول، علي أن تتواصل هذه الطريقة في باقي مراكز المحافظة الأربعة للوصول لجميع المستهدف فحصه خلال المبادرة.

يذكر أنه تم فحص 65242 مواطنا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 8 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

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